Klebber Toledo e Camila Queiroz se hospedam em hotel com diárias de até R$ 40 mil em Seychelles

26/08/19 - 23:07:27

Viagem ao paraíso! Klebber Toledo e Camila Queiroz estão curtindo os primeiros dias de lua de mel em Seychelles. A ator publicou fotos da viagem nesta segunda-feira (26) em que aparece renovando o bronze com a mulher. Os dois estão de férias desde o fim da novela Verão 90.

“Que dia!”, escreveu Klebber. Os dois oficializaram a união em agosto do ano passado. Camila e o marido estão hospedados em um hotel de luxo no país da África com diárias de R$ 10 mil a R$ 40 mil para uma simulação de estadia em setembro. Na opção mais cara, o hóspede fica em uma vila com dois quartos com vista para o mar, além de uma piscina privativa.

Em recente entrevista, Camila falou sobre a mudança de vida após o casamento. “Desde que eu conheci o Klebber sempre foi ‘a gente’. Não teve este momento do tipo ‘agora estamos casados, agora estamos namorando’. Nós já morávamos juntos desde o começo de namoro. O que as pessoas mais dizem que muda no casamento é quando acontece de sair da casa dos pais e ir dividir a vida com uma pessoa. Por mais que você ache que a conhece, quando mora junto se surpreende. Porque você convive com o pior e o melhor dela. Por isso, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, viver junto e conviver com elas. O amor não pode diminuir por conta disso.”

Fonte/Foto: globo.com