Maternidade registra 40 partos e nenhum atendimento a violência sexual

26/08/19 - 10:34:32

Entre os dias 23, 24 e 25 de agosto, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsável pelo acolhimento de gestantes de alto risco, assegurou atendimento a 112 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Destas, 54 internamentos, que resultaram em 40 partos, e 58 atendimentos com altas ou liberados para o pré-natal. É o que aponta a estatística do balanço da Instituição, divulgada nesta segunda-feira (26), com base em seus relatórios de produção.

“Os plantões foram considerados dentro da normalidade. Não houve transferências e casos de violência sexual, durante o final de semana”, disse a Gerente de Admissão da MNSL, Adhara Shuamme Bento Fraga.

A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no SUS, funciona no regime de porta aberta, atendendo por 24h, de domingo a domingo, e prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na maternidade, incluindo gestantes que vêm de outros Estados. Entre os dias 23 a 25 de agosto chegaram duas gestantes da Bahia..

Já no Centro Cirúrgico foram contabilizados 44 procedimentos, entre eles: 40 partos, sendo 17 normais e 23 cesáreos, três curetagens e uma cirurgia obstétrica. “Não houve registro de cirurgia em recém-nascido durante o final de semana”, informou a Gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3225-8650.