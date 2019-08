NÃO SEI PORQUE O GOVERNO AINDA NÃO ENVIOU O PROJETO, DIZ CAPITÃO SAMUEL

26/08/19 - 16:43:58

Na sessão plenária de hoje, 26, o deputado estadual, Capitão Samuel (PSC) lamentou o fato de o Projeto de Lei do Poder Executivo não ser sido encaminhado ainda para a Assembleia Legislativa de Sergipe para apreciação dos parlamentares. O PL citado pelo deputado versa sobre regularização de benefícios (pagamento) do Posto Imediato, e dos Reformados e Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do estado de Sergipe.

Deputado explicou que um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Policia Militar e o Tribunal de Contas de Sergipe foi assinado para garantia do pagamento dos servidores militares. “Mas, há uma lei do Poder Executivo para formalizar todo o processo firmado no Tribunal de Contas. Essa lei é de execução imediata, e se aprovada pela Alese, os próximos salários dos militares da reserva e pensionistas já sairiam agora, no mês de setembro desse ano. Não sei porquê o Governo do Estado ainda não enviou o projeto para essa casa, conforme ficou acertado na semana passada que o Executivo o enviaria no dia 23 deste mês. Vou procurar saber”, questionou.

Policial abatido

Na ocasião de sua exposição na tribuna, o deputado lamentou ainda o falecimento do policial militar, Genésio Monteiro da Cruz. De acordo com parlamentar, o policial trabalhava durante festa que ocorreu no povoado Pedrinhas, em Areia Branca, quando foi alvejado por um bandido que se encontrava na festa.

“O policial foi levado ao hospital da cidade de Itabaiana, mas não resistiu e veio a óbito. O elemento que o alvejou está ferido no hospital, e o soldado militar está morto agora. Neste momento de grande dor, direciono os meus sinceros sentimentos para a família que sobre esta perda irreparável. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês”, declarou o Parlamentar.

