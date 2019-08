Órfãos da Terra- Fauze avisa Dalila sobre a chegada de Mágida ao Brasil. Capanga dá notícia de que a mãe de Salma está a caminho de São Paulo

26/08/19 - 23:22:22

Em Órfãos da Terra, Dalila (Alice Wegmann) revela finalmente que sequestrou Salma há alguns meses. A vilã usou a menina como uma carta na manga contra a felicidade de Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia) e só agora vai contar todo o plano para Fauze (Kaysar Dadour). O capanga fica chocado com a audácia da libanesa, que quer usar um fato do passado para incriminar Jamil. Além disso, ela pensa em trazer Mágida, a mãe da criança, para o Brasil para colocá-la frente a frente com o libanês, supostamente o “assassino” de seu marido.

Fauze revela que Mágida chegou

Depois da insistência de Dalila, Fauze resolve acatar o plano da vilã para trazer Mágida ao país. O libanês não gosta da ideia de atrapalhar #Jamaila mais uma vez, mas aceita a missão para pelo menos reunir mãe e filha, que não se veem há meses.