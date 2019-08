Planejamento Estratégico em Marketing Digital será realizado nesta terça, 27

26/08/19 - 17:00:49

Dando continuidade ao ciclo de cursos, palestras e oficinais de qualificação profissional que vem sendo promovida pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), através da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese), será realizado amanhã, terça-feira, dia 27, o curso de Planejamento Estratégico em Marketing Digital. O curso será encerrado nesta próxima quinta-feira, dia 29.

O evento terá como palestrante o professor Gilmar Arruda, e ocorrerá, de 27 a 29, das 8h às 12h, no auditório da Elese. A iniciativa do curso é de apresentar uma visão ampla das etapas de um planejamento estratégico no ambiente digital. A carga horário do curso será de 12 horas, e as inscrições devem ser feitas na própria sede da Elese, situada na Praça Fausto Cardoso.

Marketing digital são ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular e outros meios digitais, para assim divulgar e comercializar produtos, conquistando novos clientes e melhorando a sua rede de relacionamentos.

Serviço:

O quê: Curso de Planejamento Estratégico em Marketing Digital

Quando: Amanhã, terça-feira, dia 27 de agosto – Das 8h às 12h

Onde: Escola do Legislativo – Praça Fausto Cardoso, S/N

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese