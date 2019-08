PM É BALEADO COM UM TIRO NA BOCA DURANTE CAVALGADA EM AREIA BRANCA

26/08/19 - 06:39:08

Um policial militar foi atingido com um tiro na boca durante uma cavalgada que ocorria neste domingo (25) no município de Areia Branca.

As informações são de que o casso ocorreu por volta das 22:30 horas quando policiais militares que atuavam em uma cavalgada, quando os militares avistaram um elemento armado.

Ao se aproximarem, o homem efetuou disparos que acabou atingindo o policial militar no rosto. Já o elemento foi atingido por dois disparos . além do militar e do elemento, uma criança foi atingida por um tiro no pé.

O militar foi encaminhado para o hospital de Itabaiana enquanto a criança foi levada para o hospital de Areia Branca.

Uma informação ainda não confirmada é de que durante a transferência do militar para o Huse, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e foi levado para o centro cirúrgico com quadro grave.