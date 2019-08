Policial Militar à paisana prende três pessoas e evita assalto a ônibus da Coopertalse

26/08/19 - 13:52:24

Por volta das 11h desta segunda-feira, 26, um policial à paisana, que viajava no veículo 130 da COOPERTALSE, que fazia a linha Campo do Brito/Aracaju, realizou a prisão de 3 indivíduos no momento em que eles faziam um assalto ao veículo. O fato foi registrado nas imediações da FABISE, na entrada de Aracaju.

Por telefone o Cabo Mauricio Lima de Sá conversou com a redação do Diário Sergipano e explicou como ocorreram as prisões. “Quando eu percebi os 3 já estavam rendendo o motorista e os passageiros, dai, no momento em que uma das meliantes se aproximou de onde eu estava, armada, como os demais, saquei a arma e rendi todos “, disse o PM.

Após render e prender os 3, o militar solicitou reforço da PRF que compareceu ao local e ajudou na locomoção dos indivíduos até a plantonista norte, onde o trio se encontra.

O veículo tinha saido de Campo do Brito por volta das 9h com destino a capital. O militar, que destaca no Batalhão de Itabaiana tinha saído do serviço em Campo do Brito e se deslocava para o hospital da PM em Aracaju. O trio de assaltantes tambem pegou o veículo em Campo do Brito.

Fonte e foto: Pisca Jr. – Diário Sergipano