Prefeitura de São Cristóvão convida para lançamento da programação do 36° FASC

26/08/19 - 13:16:48

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), convida toda imprensa sergipana e a população em geral para o lançamento da programação do 36° Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). O evento acontece no dia 03 de setembro, a partir das 8h, no Museu Histórico de Sergipe.

Com o tema ‘Resistir para Existir’, o FASC acontece este ano entre os dias 14 a 17 de novembro, e durante os quatro dias, uma maratona de atrações artísticas irá transformar a quarta cidade mais antiga do Brasil no principal destino cultural do Estado. Serão cerca de 150 atrações das áreas de música, artes visuais, dança, teatro, cinema e literatura que estarão reunidas em oito espaços da cidade histórica.

Para o prefeito Marcos Santana, o Festival de Artes possui uma série de potencialidades. “O nosso festival é o maior evento cultural e artístico de Sergipe. Enquanto evento cultural ele movimenta o turismo não apenas em nossa cidade como em todo o estado, além de estimular o empreendedorismo e a economia criativa. Nós temos vários objetivos com o FASC e um deles é gerar emprego e renda. Queremos criar possibilidades não apenas no Festival, mas a partir dele. Nós não fazemos o FASC apenas como forma de entretenimento, nosso principal objetivo é deixar um legado para a vida da cidade, para vida das pessoas”, destacou.

De acordo com a com a secretária da Segov, Paola Santana, a Prefeitura tem buscado, desde a última edição do FASC, parcerias para dar continuidade ao evento. Segundo ela, apesar do evento ser sucesso de crítica e público nos últimos dois anos, o governo municipal tem encontrado dificuldades para conseguir parceiros que abracem a causa.

“Nós temos buscado sempre parcerias para fortalecer as atividades locais e promover emprego e renda para a população sancristovense. Este ano, não diferente dos outros, encontramos muita dificuldade para encontrar parceiros que apoiassem a realização do FASC, e isso demandou um grande esforço nosso. Em vários momentos pensamos em desistir, mas a vontade de continuar é maior, porque sabemos da importância do evento para nossa cidade e para o Estado. Precisamos que os empresários sergipanos e a sociedade civil abracem a causa para que o Festival continue resistindo por muitos anos”, apontou a secretária.

FASC

O Festival de Artes de São Cristóvão (FASC) foi iniciado na década de 1970, e serviu de palco para grandes artistas sergipanos e nacionais, para que pudessem expressar suas produções artísticas nas mais diversas modalidades. O evento foi descontinuado em 2005 e retornou em 2017 resgatando a proposta dos antigos festivais e reacendendo a programação cultural da Cidade Histórica.

Parceiros

Neste ano o FASC contará com a parceria Fecomércio Sergipe, Sesc, Governo do Estado de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe e Governo Federal, além do patrocínio da Jaguar, Stanza, Real Classic Bahia Hotel e Vitória Transportes. O evento conta ainda com o apoio da RR Conect e da Auto Viação Progresso.

Da assessoria