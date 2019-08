Prefeitura de Socorro encerra processo de inscrição para o PSS de cadastro de reserva

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, encerrou na última semana as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado com o objetivo de formar cadastro reserva de professores substitutos. O processo realizado pelas secretarias municipais de Administração (Semad) e de Educação (Semed), durou oito dias e neste período cerca de 2.700 realizaram a inscrição para vagas para professores de diversas especialidades.

As vagas são destinadas a pedagogos, professores de educação física, português, inglês, matemática, história, geografia, biologia, arte, além de profissionais com licenciatura em qualquer área do conhecimento com Pós-Graduação em Educação Especial, Educação Inclusiva ou Atendimento Educacional Especializado. O prazo de vigência deste PSS será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o contrato dos candidatos aprovados terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

De acordo com o secretário de Administração, Júnior Trindade, a grande procura se deu por conta da intensa divulgação do processo seletivo. “Estamos encarando esse processo seletivo como um sucesso, pois alcançamos mais de 2.700 pessoas inscritas, significando um aumento de mais de 2000 pessoas em relação ao último PSS realizado. E isso é devido a intensa divulgação, pois foi divulgado na imprensa local, através de entrevistas, tendo um grande alcance na sociedade”, afirma.

O secretário falou sobre os próximos passos do certame. “Estaremos encerrando a análise dos currículos amanhã e até sexta-feira, 30, faremos a divulgação do resultado. Já na próxima semana iremos receber os recursos e no dia 09 publicaremos o resultado final, como está previsto no edital”, finaliza.