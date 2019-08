Prefeitura de Tobias Barreto emite nota sobre adiamento de evento

A Prefeitura de Tobias Barreto, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal, que reuniu dezenas de atletas e cuja as finais estavam previstas para esta semana dias 30/08 e 31/08 (sexta e sábado).

O evento demandou investimentos ao longo de todo período em que foi realizado. Para a disputa das finais, mais recursos se fariam necessários, inclusive para garantir a premiação dos participantes.

Porém, nesse momento, a Prefeitura não dispõe de dotação orçamentária para poder efetivar os gastos com essa atividade específica.

Registre-se que recurso financeiro a Prefeitura tem, mas falta a autorização legislativa para que tal recurso seja remanejado em áreas que necessitam de mais investimentos, como é o caso, por ora, do Esporte.

Daí, o Município solicitou à Câmara de Vereadores, através de um Projeto de Lei, a suplementação orçamentária de 60%, a fim de reorganizar o seu orçamento e, consequentemente, realizar as finais do referido campeonato e outras atividades da pasta até o fim do ano.

Até o momento, o Projeto de Lei não foi sequer discutido na Câmara de Vereadores, o que impossibilitou o repasse dos recursos e, portanto, a realização das partidas decisivas da competição.

Dessa forma, a final do Campeonato será remarcada a fim de que ocorra, como sempre foi, com o brilho que os atletas merecem, devidamente premiados pelos seus esforços e pela dedicação esportiva empreendida.

A Prefeitura acredita que o bom senso e os interesses da nossa população e de nossos desportistas prevaleçam entre os vereadores tobienses.

