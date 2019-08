Sergipe é o terceiro estado com maior a redução de homicídios no país, diz O Globo

A publicação destaca a redução de 30,1% na incidência de homicídios no estado

Em matéria publicada em O Globo, neste domingo, 25, Sergipe aparece como o terceiro estado com a maior redução na incidência de homicídios no país. Na publicação “O que está por trás da queda de homicídios no país em 2019”, o jornal confirma a queda de 30,1% na ocorrência desse tipo de crime em comparativo com o mesmo período do ano passado.

Os três estados que apresentaram maiores reduções são Ceará, Roraima e Sergipe, respectivamente. Segundo o jornal, os dados foram obtidos a partir do Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública (Sinesp), mecanismo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne e verifica as informações enviadas pelos estados.

A reportagem também utiliza o ano de 2016, tido como o mais violento em diversas partes do país, na análise das quedas nos números de homicídios em todo o Brasil. A publicação também cita que dentre as ações que colaboraram para o resultado estão ações dos governos estaduais nas áreas de inteligência e efetivo policial.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, destaca que essas ações também vêm sendo implementadas em Sergipe e têm sido fundamentais para as constantes quedas na incidência de homicídios, o que, em outras palavras, significa cada vez mais vidas sendo preservadas em todo o estado.

“Nós temos nos reunido com frequência. Temos traçado estratégias e planejamentos em conjunto entre as polícias Militar e Civil. Nosso maior foco é ir além de contabilizar números, percentuais. Nós temos como objetivo maior a preservação de vidas, a melhoria da segurança da população sergipana”, enfatizou.

Confira a matéria completa clicando aqui.

ASN