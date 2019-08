SSP emite nota de pesas pela morte do soldado Genezio Monteiro da Cruz

26/08/19 - 09:34:44

O soldado foi morto enquanto desempenhava suas funções na segurança de um evento em Areia Branca

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe lamenta a morte do soldado Genezio Monteiro da Cruz , 30. O policial militar estava lotado na Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) e na noite desse domingo, 25, desempenhava suas atividades no efetivo policial que fazia a segurança em um evento realizado no povoado Pedrinhas, em Areia Branca.

De acordo com as informações, durante o evento, um homem, identificado como Luis Fernando Rocha dos Santos, que é ex-presidiário, começou a fazer disparos em meio às pessoas, momento em que o policial foi atingido. O soldado chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Itabaiana e, em seguida, foi transferido para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

O policial chegou a ser estabilizado, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu. O soldado Genezio, que atuava há cinco anos e um mês na unidade, é natural de Itapicuru (BA) e residia na cidade de Lagarto (SE).

Em meio aos tiros, outro policial e uma adolescente também foram atingidos, e foram socorridos. Após a ação criminosa, os policiais militares iniciaram buscas para localizar o autor dos disparos, encontrando-o logo em seguida em um terreno baldio nas imediações da praça onde acontecia o evento. Ele chegou a ser atingido por disparos e encontra-se custodiado em um hospital.