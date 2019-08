Tirullipa se apresenta na cidade de Lagarto no dia 13 de setembro

26/08/19 - 17:00:38

Fenômeno da comédia, o humorista Tirullipa apresenta o show “Se você não for só você não vai” em Lagarto, no dia 13 de setembro. A apresentação será às 20h, no Ginásio Ribeirão.

O espetáculo foi construído com tudo que o nordestino tem de melhor e mais engraçado, sua história. O show do rei das paródias é um misto de piadas, músicas e claro, as paródias das músicas que fizeram sucesso e fazem sucesso nos palcos de todo o brasil ganham uma nova roupagem da voz de Everson Brito, com muita alegria, dança, personagens fantásticos. Espetáculo para ninguém colocar defeito com um cenário extremamente convidativo onde o humorista leva o espectador a uma viagem ao humor nordestino, o humor brasileiro e puro.

Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingressodigital.com. O valor para a arquibancada é R$ 25 e para as cadeiras custa R$ 35. O evento é uma realização da Nonstop Produção e do Suburbia Eventos.

FM Assessoria