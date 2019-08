UPA Nestor Piva: Centro Médico do Trabalhador contrata Assistente Social

26/08/19 - 10:54:10

A urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, sob gestão do Centro Médico do Trabalhador, ocupa importante espaço na rede de atenção à saúde, funcionando como porta de entrada do sistema, sendo locais com potencialidades para salvar vidas e aliviar sofrimentos.

Mediante isso, foi contratado um assistente social com o objetivo de compreender as condições para a realização das demandas, as competências, desafios e possibilidades com o intuito de prosseguir com o trabalho de excelência e humanização implantado na unidade pelo Centro Médico do Trabalhador.

De acordo com a Gestora Administrativa Jória Dias, o trabalho do assistente social na UPA tem se realizado pela via da garantia e efetivação dos direitos dos usuários, ultrapassando práticas pontuais e imediata.

“Além de integrar a equipe multiprofissional dos serviços no Nestor Piva, o assistente social fará o acompanhamento social do tratamento da saúde; estimulando o usuário a participar do seu atendimento e discutindo com os demais membros de equipe da unidade sobre a problemática do paciente, interpretando a situação social dele”, esclareceu Jória.

Nesta perspectiva, a contratação do assistente social realizada pelo Centro Médico do Trabalhador e sua inserção na equipe de profissionais de saúde na UPA pode favorecer e/ou viabilizar o cuidado necessário diante da situação de vulnerabilidade em que se encontra o público atendido.

Fonte e foto assessoria