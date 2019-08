Aracaju sediará Evento Preparatório para o Congresso Internacional UIA 2020 RIO

27/08/19 - 13:25:56

Aracaju será sede do Evento Preparatório para o Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo – UIA 2020 RIO, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), nos dias 05 e 06 de Setembro, das 18 às 22h, no auditório da Sociedade Semear.

Com o tema “Fragilidades e Desigualdades: Observando as Políticas Públicas”, o Evento Preparatório tem como objetivo debater os rumos da profissão, renovação urbana, novas tecnologias e materiais e práticas de projeto na arquitetura e urbanismo.

Na programação, palestra com o arquiteto urbanista especialista em Planejamento Urbano e Habitação Social, Nabil Bonduki; visitas técnicas e mesas de debate, com a participação de representantes de movimentos sociais e órgãos públicos. Haverá também Exposição de Trabalhos sobre Assistência Técnica em Habitação Social (ATHIS).

Público-Alvo

Arquitetos urbanistas e acadêmicos da área, gestores e representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e sociedade civil. Será emitido certificado de participação do evento.

Inscrições

As vagas são limitadas. Para se inscrever no evento, acesse aqui. O acesso ao Evento Preparatório em Aracaju, se dá através de entrega de 1 pacote de Fralda Geriátrica (Entregue no dia do evento).

Da assessoria