Atletas de Halterofilismo Paralímpico pedem apoio ao esporte sergipano

27/08/19 - 05:12:51

O Halterofilismo, faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe idealizado e coordenado pelo Professor Doutor Felipe Aidar. Foi criado com intuito de atender e incluir o público com deficiência nos membros inferiores, eliminando assim o preconceito e barreiras atitudinais que existem em nossa sociedade. Os atletas treinam com muita garra para o esporte de alto rendimento e a depender do resultado os mesmos passam a competir.

O Halterofilismo paralímpico é um esporte adaptado, cujo, um dos critérios é que os praticantes tenham algum tipo de deficiência nos membros inferiores ou nanismo. O programa conta com dedicação do professor Felipe e o auxílio de estagiários, todos contribuem voluntariamente nesse programa que é custeado pela UFS. Esse projeto, também colabora para a área de pesquisa.

A equipe sergipana de halterofilismo paralímpico, existe a cerca de 4 anos, e contam com quase 30 atletas.

Eu Camilla Feitosa Oliveira, faço parte desse grupo há 1 ano e meio, trouxe para Sergipe a medalha de bronze na etapa nacional 2019 em João Pessoa/PB e a medalha de prata 2019 em Curitiba/ PR. Dentre os atletas temos Jonason Santos Lacerda 3°colocado e ranking no campeonato brasileiro 2018 e 3° lugar na etapa nacional em João Pessoa/PB 2019. O João Pedro Santos, campeão brasileiro 2018, recordista brasileiro na categoria de até 85kg, e vice-campeão em Dubai 2018, 2°lugar no campeonato brasileiro 2019 e já foi convocado para a seleção brasileira, os atletas Afonso Santana, Alberto Santos Silva, Elisson Oliveira Costa, Gilvan dos Santos, Victor Santos de Souza, Michel Andrade Santos, além de outros.

Dessa forma, nós gostaríamos de pedir o apoio e a contribuição dos governos municipal e estado de Sergipe e de toda sociedade ao esporte sergipano que é um projeto inclusivo e que nos proporciona dignidade.

Quem tiver interesse em fomentar o esporte sergipano, inclusivo, afim de que possamos comprar nossas passagens e não deixemos de participar nas próximas competições que serão realizadas nos dias 12 a 15 de setembro e novembro (a confirmar data), no Centro de treinamento paralímpico Brasileiro em São Paulo. Estamos fazendo uma rifa no valor de R$ 5,00 (cinco reais) e sorteio de prêmios no dia 04/09/2019 às 09h, com transmissão ao vivo no Instagran: https://www.instagram.com/quebrandobarreirasph/ e também disponibilizamos uma vaquinha solidária, http://vaka.me/647883

Fonte e foto assessoria