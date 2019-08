Belivaldo: “eu não me arrependo de dizer que cheguei para resolver; eu estou resolvendo”

27/08/19 - 10:04:19

O governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou a falar sobre as dificuldades financeiras que o estado vem passando, afirmando inclusive que “pagamento do salário do mês de setembro a servidores está nas mãos de Deus”, avisou o governador e aproveitou para avisar que secretarias não terão mais cotas a partir do mês de setembro.

Belivaldo garantiu que está trabalhando para resolver os problemas e continua em busca de recursos, já que segundo ele, a previdência do estado é o maior responsável pelas dificuldades financeiras.

Ainda durante a entrevista, Belivaldo anunciou que, para melhor controlar as finanças, a partir do mês de setembro, todas as secretarias de estado, não terão mais cota de verbas para as despesas. O governador diz que é preciso um controle rígido nas finanças, e que os pagamentos dos compromissos serão feitos a partir de seu conhecimento.

Ao ser questionado sobre o seu slogan de campanha “cheguei para resolver”, o governador Belivaldo Chagas disse que não se arrepende e que está resolvendo e citou a queda do índice de criminalidade no estado. “Não me arrependo de dizer que cheguei para resolver. Eu estou resolvendo. só não vê quem não quer. Veja como está a segurança que inclusive a Globo destacou a queda dos homicídios”, afirmou.

Belivaldo disse ainda que as reuniões com secretários continuam e que já está agendado para a próxima semana, um novo encontro com seus assessores diretos, para que possa ter conhecimento das demandas de cada pasta, porém o governador voltou a afirmar que “vamos ver o que realmente é prioridade, porque prioridade é saúde, segurança e educação”, explicou.

Belivaldo Chagas concluiu afirmando que está aberto ao diálogo mas que não fará promessas que não poderá cumprir, a exemplo de prometer reajuste. “Eu estou com dificuldades para pagar o salário, então como vou prometer reajuste se não estou tendo dinheiro para pagar o salário”, explicou.

Com informações do Jornal da Fan

Foto assessoria

Munir Darrage