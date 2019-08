BELIVALDO SOBRE REAJUSTE DO PISO: É PRECISO FAZER GESTÃO COM RESPONSABILIDADE

27/08/19 - 14:57:49

O governador Belivaldo Chagas (PSD) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (27) para dizer que é legitimo as reivindicações dos professores, mas que “é preciso agir com responsabilidade.

Belivaldo explicou que o reajuste do piso do magistério representa um aumento de cerca de R$ 5 milhões mensais na folha de pagamento. “Eu tenho um apreço por todos os servidores, mas é importante fazer gestão com responsabilidade financeira. O magistério pede o pagamento do piso, que é um direito, mas representa um aumento na ordem de 4,17%, cerca de 5 milhões a mais por mês na folha do Estado”, explicou o governador.

Sobre o reajuste, o governador disse ainda que “em tempos de dificuldade econômica, só posso fazer isso quando tiver a garantia dos recursos. Sigo trabalhando sim, principalmente para trazer o pagamento dentro do mês para mais categorias”.

Por fim, também nas sua página no twitter, Belivaldo disse que até sexta-feira (30) encaminha o projeto sobre o pagamento de subsídios para os militares. “Está garantido! Até a sexta-feira, encaminho o Projeto de Lei sobre o pagamento dos subsídios dos policiais reformados da PM para Assembleia Legislativa e, assim que for aprovado, a gente sanciona, publica e fica resolvido”.