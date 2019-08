CÂMARA MUNICIPAL APROVA 12 PROPOSITURAS NA SESSÃO DESTA TERÇA-FEIRA

Na manhã desta terça-feira, 27, durante a 61º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju os parlamentares apreciaram 12 proposituras sendo dois Projetos de Decreto Legislativo, oito Projetos de Lei, um substitutivo ao Projeto de Resolução e um Requerimento.

Em 2º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 103/2019, de autoria do vereador Zezinho do Bugio (PTB), que institui o programa de campanha permanente e continuada de mobilização pela cultura de paz entre as torcidas de futebol aracajuano.

Bastante debatido pela Casa foi aprovado em 1º votação o Projeto de Lei nº 77/2019, que cria em Aracaju, o marco regulatório municipal de economia solidária, a política e o sistema municipal de economia solidária.

Sobre o assunto, o autor do PL, Zé Valter, que a propositura resgata a dignidade das pessoas e oferece qualidade de vida. “Com esse projeto a gente resgata a dignidade das pessoas, a qualidade de vida. Além disso, a gente oferece trabalho e renda as pessoas mais necessitadas. A gente sabe que o desemprego é geral e não existe emprego para essas pessoas e eu fiquei pensando o que poderíamos fazer para ajudar a essas pessoas e ai veio a minha mente de ir pelo caminho da economia solidária”, afirmou.

por Leilane Coelho

Foto César de Oliveira