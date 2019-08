Comissão organizará Bicentenário de Emancipação Política de Aracaju

27/08/19 - 07:42:38

Na sessão plenária desta segunda-feira, 26, o deputado estadual Iran Barbosa (PT) utilizou a tribuna para registar que uma comissão representativa da Casa Legislativa de Sergipe (Alese) está sendo mobilizada para realizar as comemorações do Bicentenário de Emancipação Política do Estado de Sergipe.

“Em entendimento feito hoje com o presidente da Casa, Luciano Bispo, estamos levantando uma comissão de representação para comemoração alusiva ao Bicentenário de Emancipação Política de Aracaju. A comissão está aberta para os colegas parlamentares, e assim possamos fazer a elaboração da programação”, explicou Iran Barbosa.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Arquivo Alese