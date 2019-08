DINÁ IRÁ PRESIDIR FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DE MICROS EMPREENDEDORES

27/08/19 - 15:26:19

Responsáveis por 27% do PIB brasileiro e fundamentais na geração de emprego e renda os micro e pequenos empreendedores são elos importantes para o desenvolvimento econômico no país. Em Sergipe não é diferente.

Com o objetivo de trabalhar para aprovação de leis que protejam e contribuam para o empreendedorismo no estado, a ALESE criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Micros e Pequenos Empreendedores em Sergipe.

Presidida pela deputada estadual Diná Almeida (PODE) e constituída também pelos deputados Georgeo Passos (REDE), Capitão Samuel (PSC) e Garibalde Mendonça (MDB), a nova Frente Parlamentar vem para propor um novo ambiente de discussão na Assembleia, reunindo lideranças empresariais, setor público e entidades não governamentais. “Iremos discutir e propor propostas de incentivo e melhoria do ambiente para pequenas e microempresas, tornando Sergipe um lugar melhor para empreender”, justificou Diná Almeida.

A reunião da criação da Frente contou com a presença da gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do SEBRAE, Marianita Mendonça. Ela destacou a importância da iniciativa e disse que a Superintendência estará à disposição da Assembleia para os encaminhamentos que serão tomados a partir de agora. “Com certeza seremos parceiros dessa iniciativa dos deputados estaduais”, afirmou. Participaram também da primeira reunião as deputadas Maria Mendonça, Maisa Mitidieri e Goretti Reis.

