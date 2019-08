Dormindo com o inimigo

27/08/19 - 08:10:58

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) tem o próprio partido como seu principal adversário. A executiva da legenda na capital já deixou claro que não o apoia, pois prefere fazer coligações com outras siglas visando eleger um bom número de vereadores. Preso à fidelidade partidária, Carvalho tateia a procura de uma saída que lhe permita se filiar a outra legenda sem correr o risco de perder a cadeira parlamentar. Não será fácil, pois o PSC já disse não ter motivos para expulsá-lo e a janela prevista para 2020, permitindo a troca de partido, só deve alcançar os mandatos municipais. Portanto, o destino de Gilmar parece ser o de continuar dormindo com o inimigo, embora para o seu projeto de disputar a Prefeitura o melhor seria que o inimigo morasse ao lado, em outros partidos. Aff Maria!

Volta atrás

E o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) concordou em rever a Lei da Publicidade. Sancionada por ele no ano passado, a polêmica legislação visa coibir a poluição visual na capital, contudo os comerciantes não aceitam pagar pelas propagandas afixadas nas faixadas das lojas. Ontem, Nogueira se reuniu com os vereadores governistas e concordou em alterar a lei. Melhor assim!

Eleição na boca

Os partidos que disputam a Prefeitura de Riachão do Danas só têm até quinta próxima para fazer propaganda eleitoral. Marcada para domingo que vem, a eleição naquele município da região sul de Sergipe é disputada por Simone de dona Raimunda (PCdoB), Pedro da Lagoa (PT) e Manuela Costa (PSC). O pleito visa substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjar uma pesquisa de intenção de votos na campanha de 2016. Santo Cristo!

Comigo não, violão

Os delegados de Polícia não gostaram da insinuação de que alguns magistrados assediam sexualmente advogadas e delegadas. Segundo o site Consultor Jurídico, a juíza Patrícia Cunha Paz Barreto de Carvalho teria dito em um Congresso de Magistrados que “meus colegas fazem, às vezes, o teste do sofá”. Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia informa não haver registro dessa lamentável prática e que as delegadas não permitiriam que “ato dessa natureza passasse em branco”. Crendeuspai!

Justa homenagem

A Assembleia homenageou o empresário Josias Nunes Peixoto com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Empreendedor nato, o homenageado administra dois supermercados em Itabaiana – sua terra natal – e Nossa Senhora da Glória, gerando cerca de mil empregos diretos. Autor da indicação, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lembrou que Josias Peixoto “tem uma história de muita luta e sucesso”. É vero!

Só pensam nelas

Faltando ainda mais de um ano para as eleições municipais, a classe política só pensa nelas. Ontem, lideranças do Cidadania, Novo e Patriota se reuniram para discutir o pleito de 2020, em Aracaju. Estas legendas sonham em formar uma chapa para enfrentar o prefeito e candidato a reeleição Edvaldo Nogueira (PCdoB). O diabo é convencer os pré-candidatos dos três partidos a desistirem da empreitada, pois todos se acham com potencial político para derrotar o comunista. Marminino!

Time afinado

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) está pra lá de satisfeito com os auxiliares diretos, porém alerta que ninguém é imexível. “O secretariado segue afinado com meu jeito de trabalhar. Se rezar na minha cartilha tá tudo certo, mas ninguém é dono da cadeira”, alerta. Sobre os adversários, Belivaldo brinca que “quando eles chegam com o caju eu já voltei com as castanhas assadas”. Vixe!

Saco de gatos

O MDB parece mais uma orquestra desafinada. Enquanto o deputado federal Fábio Reis, presidente estadual do partido, se esforça em busca da união, algumas lideranças querem ver a sigla pelas costas. Os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães só não deixam ainda a legenda para não perderem os mandatos. O ex-governador Jackson Barreto é outro com as malas prontas. Ele não aceita ver o seu MDB velho de guerra paparicando o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Misericórdia!

Na terrinha

Quem estará em Aracaju, sexta-feira próxima, é o deputado estadual por Santa Catarina, Bruno Souza (PSB). Vem proferir palestra sobre a Medida Provisória 881/2019, também conhecida como MP da Liberdade Econômica. Promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, o “Almoço com Negócios” vai acontecer num hotel da Orla de Atalaia. Prestigie!

Queda livre

O deputado federal João Daniel (PT) acha que a impopularidade do governo Jair Bolsonaro (PSL) vai continuar crescendo. Segundo o petista, os altos índices de rejeição são resultados dos equívocos cometidos pelo capitão de pijama. João Daniel garante que a ausência de uma política ambiental contribuiu muito para que 39,5% dos brasileiros avaliassem o governo como ruim ou péssimo. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 24 de junho de 1961.

