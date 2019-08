EDVALDO REABRIRÁ DISCUSSÃO SOBRE A LEI DA PUBLICIDADE EM ARACAJU

27/08/19 - 05:02:16

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu os vereadores da bancada governista na tarde desta segunda-feira, 26. Os parlamentares propuseram alterações na Lei da Publicidade ao Ar Livre. Sensível ao pleito, o gestor municipal se comprometeu em rediscutir a legislação e já deixou estabelecida uma nova reunião nesta terça-feira, 27, com a presença da classe empresarial, para que se construa um novo projeto.

“Recebi a bancada dos vereadores que me apresentou um relato das discussões envolvendo a Lei da Publicidade. Eles solicitaram mudanças e estamos estudando estas alterações. Já deixamos definida uma nova reunião para apresentar as propostas alternativas com a presença tanto da bancada quanto dos empresários, pois faremos um novo projeto incorporando as sugestões de todos para resolver em definitivo este assunto”, afirmou o prefeito.

Edvaldo lembrou que a lei em vigor foi “exaustivamente” discutida junto às classes empresariais e lamentou que tenha havido “politização” em torno do tema. “A lei em vigor foi discutida com todos, pois a legislação que existia desde 2013, feita pela gestão anterior, era muito prejudicial e eu entendi que não deveríamos colocá-la em prática. Formamos uma comissão, conversarmos com todos e, inclusive, quando apresentei o projeto, os empresários estavam presentes e apoiaram. Com a lei em prática, houve reclamação de parte da classe e por isso decidimos reabrir a discussão. Sempre estivemos abertos aos diálogo e lamentamos que tenha havido uma tentativa de politização. Os vereadores se reuniram comigo e amanhã nós iremos receber os empresários para discutir o tema”, pontuou.

O prefeito ainda afirmou que o propósito da gestão municipal e dos vereadores é “beneficiar a sociedade”. “Nesta terça-feira, nós apresentaremos alternativas aos pontos que os empresários consideram prejudiciais para que cheguemos a uma fórmula consensual da proposta e assim eu possa reenviar o mais rápido possível um novo projeto para a Câmara. Vamos buscar o consenso evitar a politização desnecessária. Nossa intenção é de beneficiar a sociedade e não prejudicá-la”, reiterou.

Para o presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitale, a reunião com o prefeito foi bastante positiva e aponta para uma solução que beneficiará a todos. “O projeto aprovado em 2013, na gestão anterior, tinha muitas distorções. O prefeito Edvaldo abriu o debate, foi feita uma discussão com os empresários que apoiaram o projeto que foi aprovado pela Câmara. No entanto, agora, uma parte dos empresários não se sentiu contemplada e o debate foi reaberto. O prefeito, com sua sensibilidade, ouviu os vereadores e amanhã faremos um novo debate com os empresários para chegarmos a um denominador comum novo”, afirmou.

Líder da bancada governista, o vereador Vinicius Porto, também exaltou a sensibilidade do prefeito em abrir o diálogo com os empresários. “O prefeito enviará um novo projeto com alterações ouvindo novamente o empresariado e os vereadores. Chegaremos a uma nova solução. Infelizmente, tentaram passar a ideia de que o prefeito estava dificultando o debate, o que não é verdade. A reunião que faremos com todos para chegarmos a um consenso será a prova disso”, disse.

Participaram da reunião com o prefeito os vereadores Nitinho Vitale, Vinicius Porto, Fábio Meireles, Thiaguinho Batalha, Manoel Marcos, Zezinho do Bugio, Dr. Gonzaga, Palhaço Soneca, Juvêncio Oliveira, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Camilo Lula, Jason Neto e José Valter, além dos secretários Jorge Araújo Filho e Nildomar Freire.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima