Erros de percursos

27/08/19 - 00:58:10

Diógenes Brayner – [email protected]

O Partido Social Cristão (PSC), nos três primeiros meses do ano, queria o deputado Gilmar Carvalho como seu candidato a prefeito de Aracaju. Acreditava que ele era o único que conseguiria vencer o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que vai tentar a reeleição, e outros que certamente estarão nos palanques. Em apenas 30 dias a “lua de mel” entre o pré-candidato e o partido foi interrompida. Alguns acham que por falha na legenda e a maioria bate firme em erros cometidos pelo deputado.

O principal equívoco foi iniciar essa história complicada da troca de partido. Segundo um dos cristãos, o deputado pecou ao imaginar que se tornara maior que a legenda, diante de resultados oferecidos pelo Instituto França de Pesquisas, a quase 18 meses da eleição. Realmente Gilmar tem acesso ao povo e ao constatar isso imaginou uma sigla maior, sem qualquer motivo aparente. Ocorreu à dicotomia e agora não há mais jeito de conciliação, porque nem Gilmar e nem o PSC desejam.

Segundo ainda importante personagem do PSC, o erro político mais grave de Gilmar foi anunciar candidatura com excessiva antecipação: “prejudicou-se com isso, porque perdeu um palanque que o levaria distante, na Capital e Interior, que foi a TV-Atalaia”. Quer dizer: ele estaria diariamente na mídia, levando suas informações e ficando ao lado do povo, até julho do próximo ano. Sem a TV ficou muito mais difícil disputar com Edvaldo, que a cada semana está dando ordens de serviços ou fazendo inaugurações, aparecendo para toda sociedade.

Agora, com o problema gerado dentro do partido e a dificuldade para trocar de sigla com segurança, a candidatura de Gilmar Carvalho começa a “dar água”, embora ele ainda trabalhe para que se defina alguma forma de embarcar em uma nova legenda, sem correr o risco de perder o mandato de deputado estadual, que poderá ser requerido pelo MPE ou por qualquer suplente da coligação, dentro da ordem de posição. O PSC não cria qualquer obstáculo para a permanência de Gilmar na legenda, entretanto não o apoia mais à Prefeitura de Aracaju, como ele pretende.

Pela frieza da pré-campanha, o deputado estadual Gilmar Carvalho, que era o melhor nome para enfrentar Edvaldo Nogueira, esfria junto ao eleitorado, porque perdeu o melhor holofote e se sustenta através do seu bom programa de rádio, que já o fez parlamentar e agora poderia colocá-lo no comando da Prefeitura de Aracaju. Para membros do PSC o radialista dificilmente conseguirá disputar as eleições de 2020, por erros e equívocos cometidos nesse percurso,

Segue bem afinado

Belivaldo Chagas advertiu, ontem, que ninguém é dono da cadeira para a qual algum aliado indicou: “se rezar na minha cartilha, está tudo certo”. Deixa no ar que quem não rezar estará fora.

*** Belivaldo admitiu que o secretariado segue afinado de acordo com o seu diapasão e em harmonia como o seu jeito de trabalhar: “mas se precisar mudar, eu mudo”.

Grupo terá candidato

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) reuniu-se ontem com membros do grupo político que o acompanha em Aracaju, com representantes do seu partido, do Patriotas e do Novo-SE.

*** Segundo Alessandro, o grupo estará unido para a disputa municipal de 2020 e disse que vai construir em conjunto um plano de ação para solucionar os “graves problemas enfrentados em Aracaju”.

Prováveis candidatos

Ficou certo na reunião do grupo liderado por Alessandro: dos três nomes que desejam disputar a Prefeitura – Dr. Emerson, Emília Corrêa e Milton Andrade – o que for indicado terá apoio imediato dos outros dois.

*** Apareceu um quarto nome: delegada Daniela Garcia que resistir a disputar mandato político, mas o grupo insiste.

Contará com Rodrigo

A próxima reunião do bloco de Alessandro contará com um novo deputado: Rodrigo Valadares (PTB), que está “encostado” ao PSL do presidente Jair Bolsonaro.

*** Rodrigo conquistou o PSL e colocou o irmão como presidente.

Não vê como

Um dos membros do bloco que decanta uma nova política, não vê como o PSL se inserir entre eles. E explica: “Nós somos de centro e não vejo como vai acontecer”.

*** A mesma fonte acha que o PSL é de direita e, assim, não cabe no grupo.

Na Assembeia

Há um “fogo mui amigo” permanentemente aceso na Assembleia Legislativa, voltado para a reeleição da Presidência da Casa, no próximo ano. Sente-se o cheiro no ar.

*** A fonte que denuncia isso tem certeza que, mesmo assim, Luciano Bispo será reeleito.

*** Adverte apenas que é preciso ter cuidado com os aliados que demonstram excesso de lealdade.

Política na brasa

O deputado federal Fábio Reis (MDB) comemorou domingo [já atrasado] o aniversário do irmão Sérgio Reis. Convidou a família e amigos. O tempero era política na brasa.

*** Foi ao sabor de uma picanha que o grupo decidiu que teria candidato a prefeito de Lagarto, sem a imposição de nomes. Apoiaria o mais requisitado.

Ficar em Brasília

Fábio Reis é o nome que aparece como provável candidato a prefeito, mas se depender dele e da família ficará em Brasília, exercendo o mandato federal.

*** Fábio pensa mesmo em permanecer na Câmara e pensa nas eleições de 2022: ou a reeleição ou disputar o mandato majoritário de vice.

*** Disputar a prefeitura só se for caso extremo e que seja a única opção.

Definir caminho

Quinta-feira o PRB vai definir o seu caminho, durante dois dias de reuniões em Glória e Aracaju. O partido terá candidato em Glória e está trabalho uma aliança com Dr. Manoel Marcos.

A chapa pode ser Jairo de Glória/Dr. Manoel ou vice-versa. Também está sendo formada a chapa de vereador

Retornará conversa

Quem voltou a se movimentar para disputar a Prefeitura de Aracaju foi Márcio Macedo (PT) e só depois do PED é que retornará a conversar.

A informação é que parte do PT não fica com Edvaldo, que cresce em Aracaju.

DEM e deputados

O DEM está crescendo na Alese. Estão se mudando para lá, quando houver janela, os deputados Garibaldi Mendonça (MDB) e Zezinho Guimarães (MDB).

*** Capitão Samuel (PSC) está a caminho do DEM e espera apenas aprovação da lei que retorna militar às suas atividades logo após o mandato.

Sem preconceito

Dentro do PSC a informação é de que o partido pode conversar com o ex-deputado Valadares Filho (PSB) para uma composição para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Aliás, essa conversa não seria nova, porque já aconteceu anteriormente para tentar reunificar as oposições.

*** Valadares Filho pegou uma virose forte há cinco dias e, em crise, teve que ir para urgência de um hospital.

Também com Edvaldo

Segundo ainda comentário de setores do PSC, não impede o partido de ter conversa com o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o que certamente vai acontecer.

*** O partido tem que analisar todo o quadro político para adotar uma posição futura na aliança que fará para o pleito de 2020.

Sabe jogar de mão

Rômulo Rodrigues (PT) disse ontem que “na minha modéstia opinião, o ex-governador Jackson Barreto já deixou o MDB”.

*** – No quadro atual da política em Sergipe, Jackson Barreto ainda tem cartas e sabe jogar de mão, disse Rômulo.

Sobre processo

O desembargador Luiz Mendonça negou a suspensão do processo sobre a questão do retorno de Flavio Conceição ao TCE, que fora solicitado pelo conselheiro Clóvis Barbosa.

*** Luiz Mendonça, entretanto, deu dez dias para que o TCE apresentasse todos os documentos sobre o processo.

Um bom bate papo

Sobre questões – O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja a Brasília para cumprir agenda com na área do Governo sobre questões de Sergipe.

Memória da Resistência – Quinta-feira o escritor Jorge Carvalho lança o seu livro Memórias da Resistência, que conta toda ação do MDB em Sergipe.

“Vaca tussa” – O MDB vai tentar evitar que deputados deixem o partido e filiem-se em outra legenda. Zezinho Guimarães não ficará no partido nem que a “vaca tussa”.

Ordens de serviço – O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) tem feito uma gestão movimentada de ordens de serviços e inaugurações.

Vai misturar – O bloco que defende mudanças no estilo de fazer política está definido, mas vai tentar alianças com legenda que mantém o formato de atuar já superado.

Sabe sorrir – Despertou a curiosidade de algumas pessoas. Em foto exibida ontem, o senador Alessandro Vieira mostrou que sabe sorrir.

Ainda sem clima – As cidades do interior ainda não estão no clima de pré-campanha política, embora os prováveis candidatos já estejam atuando.

Refazer o DEM – O ex-deputado José Carlos Machado tem trabalhado muito e vem conseguindo um bom quadro para refazer o DEM em Sergipe.

Muito cedo – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) ainda não decidiu – e fala pouco sobre isso – que será candidato à Prefeitura de Socorro. Acha que é muito cedo.