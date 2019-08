FÁBIO HENRIQUE ESTÁ CONCORRENDO AO PRÊMIO DE MELHOR DEPUTADO DO BRASIL

27/08/19 - 16:20:58

Apesar de ser o primeiro mandato como deputado federal e está no cargo há apenas sete meses, o sergipano Fábio Henrique (PDT) já tem seu posicionamento como referência na Câmara Federal. De acordo com o site Congresso Em Foco, o pedetista sergipano faz parte de uma lista seleta de deputados que são considerados os melhores do Brasil. O prêmio “Congresso em Foco 2019” premiará os congressistas mais bem avaliados por meio de três filtros: votação popular, júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso.

A votação popular acontece pela internet, no www.congressoemfoco.com.br, até o próximo dia 31. “Estou muito feliz em já ver meu trabalho sendo reconhecido e estando entre os melhores deputados. Isso me estimula e também me traz uma responsabilidade maior de continuar lutando pelo meu Sergipe, com a minhas bandeiras que são trabalhador, segurança pública e desenvolvimento”, afirmou o deputado Fábio Henrique.

O objetivo do Prêmio é estimular à responsabilidade social por meio da fiscalização do poder público, mas também do reconhecimento de boas atitudes. Além de apontar os melhores deputados e senadores do ano, o Prêmio Congresso em Foco conta com três categorias especiais neste ano: Parlamentares pelo Clima & Sustentabilidade, Valorização dos Bancos Públicos e Apoio ao Empreendedorismo.

O deputado Fábio Henrique está concorrendo entre os melhores deputados e também nas categorias especiais “Clima & Sustentabilidade”, promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS); e “Valorização dos Bancos Públicos”, apoiada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb). Os escolhidos receberão o prêmio em 19 de setembro.

*Votação Popular *

O jornalista e fundador do Congresso em Foco, Sylvio Costa, ressaltou a isenção do processo de votação na internet. “É um processo que a gente faz com muito cuidado. O objetivo não é ter muitos votos, mas ter votos absolutamente regulares. Os votos são auditados, passam por auditoria externa e são monitorados pela APCF (Associação dos Peritos Criminais Federais) de maneira que sejam escolhidos os parlamentares mais bem avaliados”, explicou. “Portanto, robô ou qualquer coisa que se fale sobre manipulação no Prêmio Congresso em Foco podem ter absoluta certeza de que realmente não acontece. Os vencedores na avaliação popular têm variado muito conforme o prestígio das diversas forças políticas em disputa”, ressaltou.

Além da votação popular, existe o júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso. Votam jornalistas dos veículos credenciados no Congresso, desde que não prestem serviços de lobby. E o júri é formado por cinco pessoas. Quatro, representando as áreas acadêmica, empresarial, trabalhista e o terceiro setor. O quinto assento é do Congresso em Foco, que costuma atuar como mediador e facilitador de um júri que, ano após ano, se revela equilibrado e plural.

Por Henrique Matos