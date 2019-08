FF Libertadores: FF Emelec vence e alcança a vice-liderança do torneio

27/08/19 - 10:25:18

Depois de amargar cinco empates consecutivos, o FF Emelec finalmente voltou a vencer na primeira divisão da FF Libertadores e derrotou o FF Cobreloa por 3 a 1 com gols de Glauber, Hiram e Ícaro. David Garcez descontou. Com o resultado, o FF Emelec manteve a invencibilidade na competição e ainda assumiu a vice-liderança com 14 pontos no lugar do próprio FF Cobreloa, que caiu pra 4º com 11 pontos.

Na próxima rodada o FF Emelec vai encarar o FF Boca Juniors, que está em 5º lugar. O jogo será nesta quinta-feira, às 19h, no Clube de Engenharia. Já o FF Cobreloa terá uma missão dura pela frente. Vai enfrentar o líder FF América de Cali, no mesmo dia, às 23h10.

Próximos jogos da FF Libertadores:

8ª rodada da 1ª divisão – 29/08 – Quinta-feira

Local: Clube de Engenharia (Coroa do Meio)

19h – FF Boca Júnior x FF Emelec

19h50 – FF Chapecoense x FF Barcelona

20h40 – FF Atlético de Medélin x FF Once Caldas

21h30 – FF Vélez x FF Colo Colo

22h20 – FF Cobreloa x FF América de Cali

Classificação

1º – FF America de Cali – 19 pontos

2º – FF Emelec – 14 pontos

3º – FF Barcelona de Guayaquil – 12 pontos

4º – FF Cobreloa – 11 pontos

5º – FF Boca Juniors – 11 pontos

6º – FF Atlético de Medelin – 9 pontos

7º – FF Chapecoense – 8 pontos

8º – FF Once Caldas – 7 pontos

9º – FF Vélez – 6 pontos

10° – FF Colo-Colo – 4 pontos

FM assessoria