“Fico perplexo com a sensação de insegurança”, diz vereador Dr. Manuel Marcos

27/08/19 - 17:00:06

Durante a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira, 27, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) demonstrou indignação com a violência urbana na capital sergipana. O parlamentar relata que na semana passada, ao prestar atendimento na Unidade Básica de Saúde José Machado de Souza, ele e os pacientes foram surpreendidos por uma troca de tiros que ocorreu nas proximidades do posto.

“A unidade fica no bairro Santos Dumont. Tivemos que fechar mais cedo por conta do episódio. No momento, ficamos atônitos, deitamos no chão, pessoas adentraram o espaço para se protegerem e ainda presenciamos dois jovens perderem a vida. A violência urbana campeia em nossa cidade e fico perplexo com a sensação de insegurança no nosso dia-a-dia”, lamenta.

Segundo o vereador, moradores da referida região relataram-no que evitam ficar nas portas de suas residências com medo de serem assaltados ou tronarem-se vítimas de possíveis confrontos. “Isso é inadmissível. Um cidadão ter que ficar em casa ao entardecer, por medo de uma bala perdida. O homem perdeu o sentimento de amor ao próximo. Como um ser humano é capaz de ceifar a vida do outro na busca por drogas ou outros intentos? Precisamos de segurança e, sobretudo, conscientizar a população”, ressalta.

Foto César de Oliveira

Por Lucivânia Pereira