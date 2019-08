FUNASA SERGIPE ENTREGARÁ NOVAS MORADIAS NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

27/08/19 - 13:49:35

O inspetor de Saneamento da Funasa em Sergipe, José Pereira, esteve no último dia 23 em Poço Redondo para vistoriar a reconstrução de 13 casas nos povoados Bom Jardim, São José e Serra dos Bois.

Estas moradias fazem parte do Programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas. Dentro dos próximos dias, a superintendente Luiza Ribeiro, juntamente com as autoridades de Poço Redondo, fará a entrega formal das casas que vão trazer mais dignidade e qualidade de vida aos beneficiados.

Por Daniela Domingos

Foto assessoria