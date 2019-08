Governo do Estado inicia pagamento de salários na 6ª feira

O Governo do Estado começa a pagar os servidores servidores na sexta-feira (30), iniciando com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos até R$ 3 mil, além de servidores efetivos do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese e servidores lotados em escolas da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)

Terça-Feira, 27 de Agosto de 2019