Grupo Negaça realizará 3ª Edição do Festival de Arte com apoio da Prefeitura

27/08/19 - 17:00:43

Com o objetivo de fortalecer e valorizar as tradições culturais do município, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, irá apoiar a realização da 3ª Edição do Festival de Arte Negaça. O evento faz parte das comemorações aos 19 anos do grupo de artes e será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro na Praça da Cultura Cantor Pedro Rogério, localizada no conjunto Marcos Freire I.

Durante os três dias do encontro, serão realizadas diversas atividades esportivas e culturais, como rodas de capoeira, diplomação, oficinas, apresentações artísticas, atividades lúdicas, batizado, troca de grau, entre outras atividades.

O que: 3º Encontro do Festival de Arte Negaça

Quando: 13, 14 e 15 de setembro

Horário : a partir das 19 Horas

Local : Praça da Cultura Pedro Rogério

Fonte e foto assessoria