Maria enaltece 131 anos emancipação de Itabaiana e aniversario da Capital FM

27/08/19 - 13:09:58

A deputada estadual Maria Mendonça (SDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa para destacar os 131 anos de emancipação do município de Itabaiana, celebrado nesta quarta-feira (28). “Agradeço a Deus, por mais uma vez, me permitir prestar uma justa e merecida homenagem à minha terra natal. Como ceboleira, a cada ano sou desafiada a me debruçar sobre uma história de desenvolvimento e crescimento de um município, que se faz com um povo notadamente marcado por seu trabalho, pela crença no seu potencial e pelo compromisso em continuar fazendo daquele lugar, um modelo para o País”, falou Maria.

Em sua fala, a deputada enalteceu fatores que marcam os itabaianenses e que fazem do município uma importante fonte de inspiração para o Estado, como a “labuta dos homens simples e de bem, na disciplina do cotidiano, na busca pelo conhecimento de seus jovens, na fé inabalável de sua gente e, a vontade de fazer acontecer, são amostras significativas que lhes dão a condição de referência”.

Maria afirmou que desenvolver e socializar riquezas são “os tijolos construtivos da dignidade da nossa gente, pois é pela lida, pela inteligência e pela persistência, que seus filhos orquestram suas potencialidades”. De acordo com ela, a história do surgimento e emancipação política de Itabaiana, é narrada com muita propriedade por historiadores que deixam os fatos e feitos escritos na história. “Esse não é o meu caso, contudo, registro minha gratidão a todos que, direta ou indiretamente contribuíram e contribuem para o engrandecimento desse município que tanto amo”.

Para a deputada, “Itabaiana é regaço para os seus filhos e para os que lhe escolhem como mãe generosa, hospitaleira, e que a todos abraça, adota e dá oportunidade para crescer. É a história que dá visibilidade ao seu povo, mostrando que do cultivo da terra ao transporte de carga, você agrega pessoas e as integram no cenário nacional, a partir da sua força de trabalho”. Ela completou que o município é “referência da crença no saber. Em todas as universidades e faculdades sergipanas, e em algumas do Brasil, você tem filhos que honram o saber e o conhecimento, como condições necessárias ao desenvolvimento humano e social”.

Ela citou que a grandeza intelectual do seu povo, fez com que o município recebesse um campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e de outras instituições de ensino superior, do Instituto Federal, da Academia Itabaianense de Letras e da Bienal do Livro. “Tenho orgulho de fazer parte dessa história e de estar contribuindo para que o nosso município possa ser levado a sério”, afirmou, ressaltando que Itabaiana, também, é misticismo e crença, tendo na religiosidade o traço forte que lhe torna cada vez mais segura de sua fé. “Em Santo Antônio, seu padroeiro, cada itabaianense busca e encontra o alento para seus dramas, dores e dúvidas”.

Rádio Capital – A deputada aproveitou para parabenizar, também, a Rádio Capital FM que comemora 32 anos de fundação, neste dia 28. Em nome da superintendente Sandra Helena, a parlamentar cumprimentou todos os diretores, parceiros e colaboradores por contribuem para a democratizar a informação e o bom jornalismo.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça