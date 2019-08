MÉDICO FAZ RETRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE FALSAS ACUSAÇÕES ROGÉRIO CARVALHO

27/08/19 - 12:36:18

O médico e empresário sergipano Jailson Santana de Oliveira fez uma retratação pública através das redes sociais dele em relação a ofensas desferidas contra a honra do Senador Rogério Carvalho (PT/SE).

No mês de julho deste ano, o médico Jailson Santana publicou informações inverídicas, o que levou o Senador Rogério Carvalho a acionar a justiça. As partes chegaram a um acordo onde houve a determinação de uma retratação do médico pelas falsas acusações.

O Senador Rogério Carvalho sempre foi um político íntegro e responsável. Acionou os meios legais para impedir que informações falsas se tornassem verdadeiras por ganhar o universo da internet.

Ele alerta para os riscos em compartilhar informações que não são verdadeiras. “As pessoas esquecem que os que são alvos de ataques pela internet têm família. Antes de compartilhar ofensas, ou informações que atingem outras pessoas, verifique a procedência dos fatos.”

Veja a publicação de retratação do médico Jailson Santana no Facebook.

NOTA DE RETRATAÇÃO

Por meio da presente Nota, venho me RETRATAR das ofensas por mim desferidas contra o Senador Rogério Carvalho, na minha página de facebook e em grupos de watts up que participo, em julho recente.

Num momento infeliz, publiquei comentários inverídicos que atingiram a honra do Senador, declarações que não deveriam ter sido feitas, o que me leva a pedir desculpas públicas ao citado Senador.

Dr. Jailson Santana de Oliveira

MÉDICO

por Candisse Matos