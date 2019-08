MINISTRO DO TST PRESIDIRÁ ENTREGA DE BRINQUEDOS EM ESCOLAS E CRECHES DE SE

27/08/19 - 12:28:52

Na próxima sexta-feira, 30/08, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Mascarenhas Brandão presidirá a entrega formal de 144 conjuntos de brinquedos educativos a 140 creches e escolas de nove municípios do Estado de Sergipe, ao GAC – Grupo de Apoio a Criança com Câncer e ao Lar de Zizi.

A entrega dos brinquedos acontecerá em virtude do acordo celebrado em Ação Civil Pública firmado no TST entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Starcom Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda, empresa integrante do grupo Brinquedos Estrela.

O custo da doação é de R$ 517.590,86 e a condenação, imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, refere-se a uma ação civil pública ajuizada em 2013. Segundo o MPT, a empresa teria adotado conduta antissindical e cometido assédio contra integrante do sindicato dos empregados da fábrica de Ribeirópolis (SE).

A solenidade de entrega dos brinquedos ocorrerá às 10h, no auditório do TRT da 20ª Região, localizado no Complexo Administrativo da Justiça do Trabalho.

Por Daniela Sampaio