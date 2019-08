MOTOCICLISTA PERDE O CONTROLE DA MOTO, BATE EM POSTE E MORRE EM SOCORRO

27/08/19 - 06:16:38

A Companhia de policiamento de trânsito (CPTRAN ), registrou na madrugada desta terça-feira (27) mais um acidente com morte na capital.

As informações passadas por policiais da CPTran são de que o condutor identificado como Felipe Feitosa Ramos, 27 anos, perdeu o controle da motocicleta na rotatória do Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro e colidiu com um poste, morrendo no local.

Esta é a 22ª vitima de morte automobilística registrada pela CPTRAN em 2019.

A CPTRAN está a disposição 24 horas, sete dias por semana através do 190.