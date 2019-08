MS e SES realizam Oficina sobre Hepatite C e Coinfecções para profissionais

27/08/19 - 17:00:38

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e do seu Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis realizou, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, na manhã desta terça-feira, 27, a Oficina de Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Hepatite C e Coinfecções, com o objetivo de qualificar e atualizar os profissionais da saúde, principalmente, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, em relação ao novo protocolo para tratamento e diagnósticos da Hepatite C. A oficina foi voltada para apresentação do novo protocolo e espaço aberto para diálogo com os profissionais.

Na oficina estavam presentes os profissionais da Diretoria de Vigilância em Saúde da SES, Referência Estadual das Hepatites Virais – Hospital Universitário (HU), área técnica das Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), do Centro de Referência em HIV/Aids, IST e Hepatites Virais de Aracaju.

O responsável técnico pela Vigilância das Hepatites Virais da SES, João Lucas Tavares de Lima, enfatiza a importância da realização da oficina no estado de Sergipe. “O objetivo é atualizar e qualificar os profissionais que atuam no manejo clínico dos pacientes com hepatite C e coinfecções, como o HIV e a Hepatite B, nos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde através da padronização do PCDT”, enfatizou.

A gerente da Área Técnica de Hepatites Virais do MS, Karen Tonini, relata a intenção do Ministério da Saúde ao realizar capacitações. “Essas oficinas tem o intuito de aproximar o MS da realidade de cada estado e municípios, para que assim possamos, através de um diálogo entender a situação de cada lugar e implementar estratégias que sejam voltadas a realidade dos territórios. Na capacitação realizada hoje, trazemos o protocolo de Hepatite C que foi publicado em dezembro de 2018, contendo novos medicamentos possíveis de serem utilizados por pacientes com Hepatite C, e a intenção é trazer os profissionais para realidade desse protocolo”,disse.

A enfermeira do Hospital Universitário de Sergipe, Natasha Mendonça, destaca a importância da parceria entre a SES e o HU e os benefícios que são gerados para os profissionais da saúde.

“Essa parceria já é de longa data. As capacitações oferecidas são de extrema importância, porque elas atualizam os profissionais da saúde para que eles prestem um serviço de qualidade aos seus pacientes. Por este motivo, os profissionais do HU sempre estão presentes, já que nós somos um serviço de referência em relação a Gastroenterologia/Hepatologia e outros serviços especializados”, revelou.

