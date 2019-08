Par Trois: Espetáculo de Dança Contemporânea acontece no dia 7 de setembro

27/08/19 - 08:46:40

Traduzindo do Francês, Par Trois significa, Por Três. Nós três, à convite da Diretora da Cia, Miriam Sandim, Natália Vasconcellos e Paulo Sérgio Lacerda –, agentes da dança em Sergipe, nos unimos, neste ano 3 (2+0+1+9), para produzirmos esta obra coreográfica que traduz, em dança, os ciclos da vida, a partir de encontros, desencontros e acasos.

São várias histórias de vida, nossas e de outrem, dançadas, com as quais o público pode se identificar e até reconhecer, que contam sobre os altos e baixos pelos quais todos nós percorremos e podemos vir a percorrer, sempre em busca de nossos sonhos, sofrendo com algumas frustrações e impulsionando-se com realizações.

Par Trois é produzido por três, dançado por mais sete, e soma um sem número de artistas e técnicos envolvidos nessa empreitada, cada qual conectado à sua maneira, e sobre a qual não podemos deixar de ressaltar a importante contribuição da preparadora cênica Luana Matos, que costurou nossas linhas de Dança Moderna, Ballet Clássico e ao Jazz Contemporâneo, dando um acabamento final sem perder o fio da meada da Dança Contemporânea.

Par Trois dá início a alguns ciclos e fecha outros. Pode ser um ponto de encontro, de partida ou de fixação. Par Trois é sonho, frustação e realização.

O quê: Par Trois (Espetáculo de Dança Contemporânea)

Quem: Adaggio Cia. de Dança

Quando: Sábado, 07 Setembro/2019

Horário: 19h30 Onde: Teatro Atheneu – Duração: 40 min. Classificação: 12 anos

Ingressos a: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

