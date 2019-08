PREFEITURA DE ARACAJU REALIZA DESFILE CÍVICO NO PRÓXIMO DOMINGO, 01

27/08/19 - 09:30:11

Por meio da Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura de Aracaju finaliza os últimos detalhes para o Desfile Cívico 2019. Neste ano, a celebração em alusão à Independência do Brasil acontecerá no próximo domingo, 1º, tradicionalmente na rua Bahia, no bairro Siqueira Campos. Ao todo, 19 escolas participarão do evento, que, em 2019, traz o tema “Navegando na Língua”.

Baseado em duas músicas do cantor Gilberto Gil – Pela Internet e Pela Internet 2 -, o tema também é uma forma de celebrar os 20 anos do Dia Internacional da Língua Materna, proclamado pela Unesco no ano de 1999.

A temática central do desfile foi dividida em Histórica e Atualidades, e distribuída em 19 subtemas para 18 Emefs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental – e uma escola da rede privada de ensino. Assim, as apresentações seguirão desde a origem da língua portuguesa, sua chegada ao Brasil, os sotaques existentes no país, até as perspectivas na modernidade com as novas mídias, como Youtube e Whats App.

A Prefeitura de Aracaju já formalizou o convite às instituições civis e militares para participação no desfile cívico.

Infraestrutura

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) vai participar do evento com 460 guardas, sendo que 70 deles farão a segurança e os demais participarão do desfile com carros, motos e bicicletas. O ônibus de videomonitoramento integrará o esquema de segurança.

A Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), assim como a GMA, participará do desfile e também fará a segurança durante o evento.

Durante toda esta semana, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) designou equipes para um mutirão de limpeza que está atuando no local do desfile e nas principais vias de acesso à rua Bahia. No dia do evento, cerca de 30 agentes estarão no local para fazer a limpeza e aproximadamente 20 fiscais verificarão a atuação dos ambulantes.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) dará suporte durante o evento com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que disponibilizará motolâncias e ambulâncias, caso seja necessário. Além disso, os Hospitais de Pequeno Porte (HPP) Nestor Piva e Fernando Franco estarão de sobreaviso para atender qualquer eventualidade.

Já a Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT) divulgará, nesta terça-feira, 27, todo o esquema preparado para o trânsito na região antes, durante e depois à realização do desfile.

Foto Marco Vieira