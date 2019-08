Prefeitura divulga cronograma de ações de combate ao Aedes aegypti desta semana

27/08/19 - 07:38:44

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mantém, ao longo desta semana, as ações de combate ao Aedes aegypti nos bairros. Essa mobilização faz parte do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes e busca evitar epidemias e óbitos em decorrência das doenças transmitidas pelo mosquito: dengue, zika e chikungunya.

Os agentes de combate às endemias da SMS continuam visitando, nesta segunda-feira, 26, os bairros América e Palestina, e na terça-feira, dia 27, os bairros Aeroporto e Palestina. Já no dia 28, será a vez dos bairros Robalo e América e na quinta-feira, dia 29, as visitas acontecerão nos bairros Bugio e Coroa do Meio.

“Orientamos que nossos agentes incentivem as pessoas durante essas visitas a terem participação ativa no combate ao mosquito, pois cabe ao morador fazer a verificação diária a fim de evitar novos criadouros nas residências”, explica o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana.

Os agentes também aplicarão o fumacê costal nessa terça-feira dia 27, no bairro Santos Dumont; quarta, 28, no Aeroporto; e na quinta, 29, no bairro Jardins.

“Na aplicação, cada dupla de agente atua entre quatro e sete quarteirões. Esse serviço é sempre executado das 17h às 19h, porque é nesse horário em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito. É um trabalho que ajuda a comunidade nesse combate”, acrescentou Jeferson.

Próximo Mutirão

Desde o início da execução do Plano de Intensificação de Controle do Aedes, a Prefeitura de Aracaju já realizou seis mutirões aos sábados. Até o momento já foram contemplados os bairros Japãozinho, Santa Maria, Olaria, José Conrado de Araújo, Santo Antônio, Industrial, Dom Luciano e Suíssa.

No próximo sábado, dia 31, a Prefeitura leva o mutirão ao bairro Cidade Nova, cujos trabalhos serão iniciados às 7h30, a partir da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Quintiliano, rua Santa Terezinha, 408.

