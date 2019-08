Prefeitura reforça ações contra o tabagismo no Dia Nacional de Combate ao Fumo

27/08/19 - 06:24:25

Com o objetivo de reforçar as ações de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo cigarro, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove uma série de atividades na próxima quinta-feira, dia 29, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo.

De acordo com a coordenadora da área de Promoção e Ações Intersetoriais da SMS, Patrícia Ribeiro Rocha, o Programa de Tabagismo realizará, no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) Augusto Franco, a reunião do grupo e intervenção do Sons no SUS, com música e terapia. “Depois teremos o Programa Academia da Cidade, movimentando os participantes com exercícios e, na sequência, palestras sobre nutrição e saúde bucal”, destaca a coordenadora.

Sobre o projeto

Em Aracaju, a gestão municipal executa este projeto desde 2010, por meio do Programa Nacional de Controle de Tabagismo do Ministério da Saúde, no Cemar Augusto Franco, unidade que oferece tratamento para quem deseja parar de fumar. Ainda segundo Patrícia, o Programa já beneficiou centenas de pessoas e ressalta, em seu lema, que a vontade de parar de fumar é o primeiro passo para o sucesso do tratamento.

“Em 2018, foram acolhidos 170 usuários em entrevistas motivacionais, além de 219 usuários atendidos em grupos terapêuticos. Nos grupos de apoio, os pacientes podem conversar sobre suas histórias de vida e trocar experiências que os aproximem. Este ano, até agora, foram acolhidos 30 usuários em entrevistas motivacionais, e mais 30 em grupos terapêuticos”, acrescentou.

Como funciona

A gerente do Programa de Tabagismo, Maria Nazaré esclareceu como funciona o Programa no Cemar e quais os requisitos necessários para participar da atividade. “Ajudamos muitas pessoas a tratar esta doença. É uma procura totalmente espontânea e não requer que o solicitante apresente um encaminhamento médico. Só é necessário apresentar o cartão do SUS e um documento de identificação”, explica Maria Nazaré.

As inscrições são realizadas no Cemar Augusto Franco, das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira. A unidade está localizada à rua Maria Nazareth Barros Santos, S/N, no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia.

Importância

A médica pneumologista do Cemar, Ana Paula Argolo, ressalta a importância de o fumante procurar o tratamento por livre e espontânea vontade, para que os resultados sejam alcançados com mais facilidade. Os encontros do Programa de Tabagismo são quinzenais, duram aproximadamente oito semanas e trabalham com a terapia cognitivo-comportamental.

“Os grupos de apoio e os remédios oferecidos servem apenas como um respaldo para se alcançar a libertação da dependência, sendo a força de vontade a principal aliada de cada um nessa jornada. Durante o tratamento, os participantes recebem um suporte medicamentoso para que consigam evitar as recaídas, que são comuns nesses casos. O serviço de apoio do programa é voltado também para as pessoas que já fizeram outros tratamentos para parar de fumar e não obtiveram êxito”, destacou.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE