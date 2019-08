Programa Trainee oferece oportunidades para novos talentos

27/08/19 - 16:00:43

Com o objetivo de revelar, formar e desenvolver futuros líderes da companhia a YDUQS – holding de Educação em que o grupo Estácio está inserido – abriu inscrições para seu Programa Trainee 2020. O perfil dos candidatos é de pessoas inquietas que estão sempre em busca de desafios e que também querem criar impacto positivo na sociedade por meio de uma educação transformadora.

Iniciado nesta terça-feira (27), o processo de seleção vai até 16 de setembro e os interessados deverão fazer seus cadastros no link: portal.estacio.br/trainee . Poderão concorrer a uma das vagas profissionais que concluíram o ensino superior de 2016.2 até 2019.2, ou seja, aqueles que estão cursando o último período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Matemática, Direito, Psicologia e Pedagogia.

Com mais de 13 mil colaboradores, 550 mil alunos, 700 polos de EaD em todo o território nacional, e mais de 90 unidades em quase todos os estados do Brasil, a YDUQS, uma das maiores holdings de ensino do país, oferecerá oportunidades em todas as praças em que atua. Após a contratação, os trainees poderão ser posicionados em cargos de liderança, especialistas e analistas nas áreas que foram previamente selecionados.

O Programa Trainee 2020 YDUQS/Estácio tem duração de um ano e os selecionados serão acompanhados por líderes da empresa nas áreas de Mercado, Finanças, Ensino a Distância, Gente & Gestão, Ensino e Operações. Eles também poderão ganhar bolsas de estudo para MBA Online, além de um salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. O processo seletivo terá várias etapas, como triagem e testes, dinâmicas online e presencial, painel com executivo, proposta profissional e, por último, admissão.

“Durante o ano do Programa Trainee 2020 YDUQS/Estácio, os participantes passam por etapas de treinamento, integração, job rotation, e têm a oportunidade de tocar um projeto relevante que tenha visibilidade e faça a diferença para a empresa”, comenta Leticia Correa, uma das responsáveis pelo setor de Atração e Seleção da Estácio. Segundo Leticia, os trainees têm grandes chances de serem aproveitados internamente após o término do programa.

Eduardo Parente, Presidente da YDUQS, destaca a importância do programa. “Temos uma combinação de solidez e segurança de uma empresa com quase 50 anos mas que está inovando e elaborando produtos e ações diferenciadas todos os dias. Estamos crescendo, diversificando nossa atuação e queremos fazer coisas que até hoje ninguém fez no mercado de educação, o que transforma esse programa em uma oportunidade única de desenvolvimento profissional para os futuros trainees”.

Sobre a YDUQS

A Estácio Participações agora é YDUQS. Esse é um marco para a holding, consolidando a tradição de 49 anos da Estácio em educação, e preparando o grupo para uma nova fase de expansão no mercado de ensino.

A Estácio que pertence à YDUQS – é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor de educação privada do Brasil e que atua há 49 anos no segmento de ensino superior – oferece cursos de graduação, pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) e extensão. Como diferenciais, investe constantemente em inovação, tecnologia e no rápido alinhamento dos currículos dos cursos às necessidades do aluno e do mercado de trabalho.

O reconhecimento do Ministério da Educação chancela a qualidade de ensino e a trajetória dos estudantes comprova o êxito da instituição em formar cidadãos conscientes do seu papel transformador na sociedade.

Por Adiberto de Souza