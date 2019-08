Publicitário destaca estratégia e planejamento em curso da Elese

Teve início na manhã desta terça-feira, 27, prosseguindo até o dia 29 de setembro no auditório da Escola do Legislativo, o curso sobre Planejamento Estratégico em Marketing Digital, ministrado pelo publicitário de São Paulo, Gilmar Arruda de Souza.

Voltado para assessores de imprensa, comunicadores, políticos e à sociedade de um modo geral, o curso destacou no primeiro dia, a importância do planejamento não apenas na área da comunicação. “Quando a gente fala em mídia digital está falando da ponta do iceberg, de estratégia e para ter estratégia, precisa de planejamento. O mesmo post que se vai fazer numa rede social tem que ter relação com o posicionamento que aquela figura pública tem”, alerta.

Gilmar Arruda enfatizou que o curso traz ferramentas aos participantes para que possam construir uma estratégia. “E a partir dessa estratégia as pessoas que estejam aqui na Escola do Legislativo, sejam assessores, comunicadores, políticos, melhorem a sua comunicação para estabelecerem uma relação com as pessoas, ou seja, o que se vai fazer para se relacionar melhor com o outro. Pra isso, você precisa se entender, entender quem é o outro e construir uma mensagem correta”, enfatiza.

Na oportunidade, o palestrante sugeriu que o público presente ao curso assista ao documentário na NetFlix, intitulado “Privacidade Hackeada”, para ao final do curso fazer uma análise e um exercício sobre o conteúdo.

