Santa Maria há 70 dias sem registro de homicídios dolosos

27/08/19 - 09:03:28

O resultado positivo é fruto dos esforços mantidos pelas polícias Militar e Civil no combate à criminalidade na localidade

O bairro Santa Maria tem um novo marco positivo como resultado do combate à violência na localidade. Às 6h desta terça-feira, 27, foram contabilizados 70 dias sem nenhuma ocorrência de homicídio na região. O resultado positivo é fruto dos esforços mantidos pelas polícias Militar e Civil no combate à criminalidade na localidade.

O último caso registrado pelas polícias ocorreu às 6h do dia 17 de junho. De lá até hoje, o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) ampliaram os esforços no policiamento, desde as ações preventivas, como as abordagens policiais, até o trabalho investigativo de todas as ações criminosas praticadas na localidade.

O tenente-coronel Hilário Santana, comandante do 1º BPM, atribuiu o resultado positivo ao trabalho integrado. “Aposto na troca de informações com a sociedade e a Polícia Civil. É um povo humilde, trabalhador e que tem ajudado demais as nossas ações. Essa marca nada mais é que a nossa obrigação, é uma conquista da população do Santa Maria”, ressaltou.

Operações como “Madrugada Segura” resultaram em impactos positivos no dia a dia da comunidade. Diariamente, são feitas blitze, pontos base, abordagens e ações permanentes de combate à criminalidade em pontos estratégicos, avaliados a partir da análise da mancha criminal local feita por ambas as polícias.

O delegado Gilberto Guimarães, da 9ª Delegacia Metropolitana, explicou que esta unidade é a líder no cumprimento de mandados de prisão entre a capital e região metropolitana. O trabalho de combate à criminalidade tem como foco o cumprimento dos mandados, assim como a apreensão de drogas e de armas.

A 9ª DM foi premiada pela delegada-geral, Katarina Feitoza, em abril deste ano, com o selo de excelência entre as Delegacias Metropolitanas do estado. Gilberto Guimarães destacou que, desde 2016, quando chegou com sua equipe na unidade policial, os números vêm caindo.

“Apostaram nesse trabalho. A equipe foi mantida, o efetivo foi reforçado e os resultados apareceram. Temos três anos aqui e conhecemos a área, as características da criminalidade, fizemos uma análise criminal para saber a dinâmica do crime. Apesar de ser um bairro ainda com uma taxa considerável, os resultados atuais são muito bons”, avaliou o delegado.

Redução

O Santa Maria saiu de 72 homicídios em 2015 para 23 casos, até agora, em 2019. Outro detalhe importante são as investigações em conjunto feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o delegado Gilberto Guimarães, foi formado um laço muito intenso entre as equipes de investigação. “Hoje os policiais civis e militares dialogam com mais intensidade, as informações circulam e estamos prendendo muitos criminosos”, explicou Gilberto Guimarães.

Informações e foto SSP