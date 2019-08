SANTANA DO SÃO FRANCISCO FOI INSERIDA NO MAPA TURÍSTICO DO BRASIL

27/08/19 - 13:54:27

Ao longo dos seus vinte e seis anos de emancipação, o município de Santana do São Francisco, o nosso querido e velho Carrapicho, uma comunidade centenária conhecida internacionalmente pelo trabalho artesanal do barro, foi inserido no Mapa do Turismo do MTUR, com este reconhecimento a gestão municipal terá a possibilidade de buscar recursos e conveniar com os governos federal e estadual.

Quando assumiu a governo municipal em janeiro de dois mil e dezessete, o prefeito Júnior Barrozo, preocupado com esta situação, foi em busca do reconhecimento, “ Com a inclusão de Santana no Mapa Turístico do Brasil, estamos dando o grande passo para o desenvolvimento econômico do nosso município, visto que, mais de setenta por cento de nossos conterrâneos sobrevivem da arte do barro, e nosso município tem como a maior vocação na economia o turismo, com isso cumprimos mais um compromisso de campanha ”. Afirmou o prefeito Júnior Barrozo.

Começa agora pra valer, o trabalho na busca de recursos públicos, tanto na esfera federal como estadual para realização de obras estruturantes no turismo, junto ao governador Belivaldo Chagas e aos parlamentares federais de Sergipe. Neste sentido, o prefeito Júnior, já esteve com o secretário do turismo jornalista Sales Neto, fazendo a solicitação das obras e o fortalecimento da Rota do Imperador, que faz um roteiro histórico no estáurio do Velho Chico, e tem como partida e chegada Santana do São Francisco.

