Administração divulga novos cursos de capacitação para o servidor

Os servidores interessados devem acessar o site da escola de governo – www.escola.se.gov.br – e realizar a inscrição

A Secretaria do Estado da Administração (Sead), através da Escola de Governo, divulga nova programação de cursos para o servidor. Sempre pensando na capacitação dos servidores e com isso a melhoria no atendimento ao cidadão, no mês de setembro dentre os cursos ofertados estão o Excelência em Atendimento ao Cidadão, Liderança e Proatividade no Serviço Público e Comunicação e Redação de Documentos Oficiais.

Segue abaixo a programação e os servidores interessados devem acessar o site da escola de governo – www.escola.se.gov.br – e realizar a inscrição.

EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Categoria: COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Facilitador: Valeria Gomes Bezerra

Local: Sala de Aula da Escola de Governo – SEAD

Período: 02 a 06 de setembro de 2019, das 08h às 12h

20 Horas

LIDERANÇA E PROATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

Categoria: COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Facilitador: Valeria Gomes Bezerra

Local: Sala de Aula da Escola de Governo – SEAD

Período: 16 a 20 de setembro de 2019, das 08h às 12h

20 Horas

COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS

Categoria: PLANEJAMENTO E GESTÃO

Facilitador: Valeria Gomes Bezerra

Local: Sala de Aula da Escola de Governo – SEAD

Período: 23 a 27 de setembro de 2019, das 14h às 18h

20 Horas

