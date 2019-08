SEMICT presente no 1º Encontro Sebrae-Líder da Região Centro-Sul

27/08/19 - 17:00:47

O Programa de Lideranças para o Desenvolvimento Regional no Centro-sul sergipano do SEBRAE (LÍDER), iniciou atividades conjuntas de planejamento estratégico para o desenvolvimento articulado da nossa região, com significativa representação do poder público, privado e terceiro setor do município de Lagarto e de outras cidades participantes.

O primeiro de oito encontros, teve por meta estabelecer a construção da coesão e identidade do grupo composto por aproximadamente 50 lideranças, ocorreu no regime de imersão nos dias 21 e 22 de agosto na capital sergipana. As atividades foram facilitadas e conduzidas por instrutores do Sebrae com estímulo ao protagonismo dos líderes.

O objetivo é de mobilizar e integrar lideranças para o planejamento estratégico e a gestão do desenvolvimento através dos líderes representantes.

Neste sentido a Prefeitura de Lagarto tem reunido esforços para participação através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT) reconhecendo o alcance positivo do programa para o desenvolvimento articulado dos oito municípios constituintes: Lagarto, Simão Dias, Itaporanga D’Ajuda, Boquim, Tobias Barreto, Salgado, Poço Verde e Riachão do Dantas.

