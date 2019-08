Tribuna Livre trata sobre a situação do setor de pesca em Aracaju

27/08/19 - 13:03:00

A Tribuna Livre desta terça-feira, 27, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) foi para discutir sobre a atividade pesqueira da capital sergipana. De acordo com o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca, Humberto Luiz de Almeida o poder público precisa dar mais atenção ao setor de pesca.

“A obra do terminal pesqueiro com certeza dará uma alavancada na pesca do estado, mas, a prefeitura precisa melhorar aquela área do entorno. Quando dá 4h da tarde, fica complicado transitar no local por causa da marginalidade”, descreveu. Humberto informou que Aracaju tem grande potencial nesta área o que falta é investimento.

O presidente da Associação disse Aracaju terá um dos melhores terminais pesqueiros do país. Para Humberto, a cidade precisa melhorar nesse aspecto pois, gera emprego, renda, impulsiona gastronomia e o turismo da cidade. “A indústria pesqueira emprega muita gente basta que o município invista”, reforçou. Falando em nome dos pescadores, Humberto afirmou que a Associação tem muitas ideias para fomentar esse negócio, mas, que não conta com autonomia e recursos para isso.

Uma das ideias do grupo é o incentivo a cultura da pesca esportiva, atrair investidores para a cidade. indústria ligada a pesca, além de melhorar o entorno para atrair mais consumidores. “Atualmente a pesca é insalubre porque não tem nenhum tipo de beneficiamento e o terminal pesqueiro vem para isso. O município de Itajaí por exemplo, vive da pesca”, disse sugerindo que essa situação poderia se repetir em Aracaju. Por fim, o presidente da associação sugeriu o município deveria criar um órgão ou até uma subsecretaria ligada ao turismo para tratar das necessidades da área da pesca.

Vereadores

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) disse que já havia falado da necessidade de investimento na área do terminal pesqueiro e seguindo até a Orlinha do bairro Industrial. “Estive recentemente lá e fiquei horrorizado com o que eu vi. É muito descaso e abandono com aquela área. Aracaju tem a beleza do rio Sergipe e não aproveita para atrair turistas”, afirmou.

Já Américo de Deus (Rede), acredita que se houver investimentos no setor da pesca pode impulsionar a economia do município e alavancar toda uma cadeia produtiva. Isac (PCdoB) ressaltou que o discurso de Humberto é um reclame recorrente de vários comerciantes.

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) parabenizou o trabalho que vem sendo realizado por Humberto de Almeida. “A partir dessa Tribuna Livre tomamos mais consciência sobre o assunto. E é lamentável enxergar um nicho importante que não está sendo visto por um gestor”, pontuou. O vereador Cabo Amintas (PTB) se colocou a disposição da Associação de Pesca e que faz questão de conhecer de perto o trabalho deles.

Juvêncio Oliveira (DEM) afirmou que melhorar o segmento da pesca é um desejo tanto do governador Belivaldo Chagas (PSB) quanto do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). “O prefeito já anunciou que irá revitalizar a área em questão. Certamente vai ser um bem para o povo aracajuano de maneira geral”, opinou.

Foto César de Oliveira

por Viviane Cavalcante