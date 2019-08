Zezinho Guimarães enaltece feira da moda em Itabaianinha

27/08/19 - 13:33:17

O deputado Zezinho Guimarães (MDB) fez um um convite na sessão desta terça-feira, 27 para um evento de moda, que será realizado nos próximos dias 13, 14 e 15 de setembro, em Itabaianinha. “Será a quarta edição do mais importante de evento de moda de Sergipe, transformando a cidade em capital sergipana da moda”, diz.

Zezinho exibiu um vídeo dando conta de que o município sergipano de Itabaianinha é o maior centro de compras do Nordeste e que o pólo conta com mais de 50 empresas entre vendedores e fabricantes, oferecendo produtos de alta qualidade, com preços especiais no atacado e no varejo.

“Evidente que ainda precisa se fazer muita coisa, mas é um grande trabalho. A semana passada estive no Rio de Janeiro e sentimos a necessidade de expandir o nosso polo de confecção. Estamos com um projeto já avançado de confecção de jeans, precisamos de algum incentivo do governo do Estado, do Senac e do Senai e estamos buscando parcerias para trazermos o curso técnico de moda para Sergipe, que é sem sobra de dúvidas, um marco importante”, acredita.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões