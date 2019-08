Alessandro aprova requerimento para auditoria na CEF

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) aprovou no plenário do Senado Federal, nesta quarta-feira (28) o requerimento para realização de auditoria dos empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal para os estados do Nordeste, no período de cinco anos.

Alessandro explica que o objetivo do requerimento é garantir a transparência na aplicação destes recursos, identificando eventuais fraudes e desvios, bem como que não sejam utilizados critérios políticos ou ideológicos na distribuição dos recursos.

28/08/19 - 21:50:47