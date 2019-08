Amorosa e Batalá farão show de abertura da V Bienal do Livro de Itabaiana

28/08/19 - 16:00:11

Iniciando a contagem regressiva para a V Bienal do Livro de Itabaiana, a organização da maior feira literária do Norte/Nordeste divulga o show artístico de abertura do evento cultural, deixando o público ainda mais ansioso. A consagrada cantora Amorosa e o grupo de percussão Batalá se apresentarão na noite do dia 11 de setembro.

Com repertório recheado de músicas autorais, a cantora e compositora Amorosa é dona de vários sucessos que levaram o nome de Sergipe pelo país e pelo mundo a fora. Já o grupo Batalá, explorará ao máximo os sons e ritmos dos tambores prometendo encantar o público. A Bienal acontecerá de 11 a 15 setembro, dentro do Shopping Peixoto, na cidade de Itabaiana. A previsão é que 50 mil pessoas circulem pelos corredores do centro de compras nos dias da feira.

A presidente do Batalá Sergipe, Kátia Buarque, destacou que o grupo fará uma apresentação com muito samba reggae por 40 minutos. “O Batalá Sergipe fui fundado no início do ano e já possui 55 integrantes mulheres. Tocamos apenas instrumentos de percussão e música do fundador e compositor do grupo, Giba Gonçalves. O grupo surgiu em Paris e hoje está presente em 20 países e 44 cidades, no Brasil possui apenas dois grupos, em Sergipe e em Brasília”.

Estrutura

A estrutura que será montada dentro do Shopping Peixoto durante os dias do evento atenderá a necessidade de todo tipo de público e ainda contará com uma programação diversificada. O evento seguirá o mesmo modelo da edição 2017, tendo o Palco da Palavra, a Praça dos Escritores, Tenda Cultural, Pavilhão das Escolas, Pavilhão do Conhecimento, Pavilhão dos Municípios e Exposição de Carros antigos.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso