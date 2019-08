BELIVLADO CHAGAS DESTACA DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA NO ESTADO DE SERGIPE

28/08/19 - 05:15:10

A redução nos número de homicídios e o planejamento estratégico entre as polícias foi ressaltado pelo governador durante o Papo Reto

Nesta terça-feira (27), foi ao ar mais uma edição do Programa Papo Reto, com governador Belivaldo Chagas, transmitido pela Tv e Rádio Aperipê. Entre os principais temas abordados, os bons índices da Segurança Pública no estado e os investimentos do governo para o desenvolvimento de Sergipe em áreas como Educação e Desenvolvimento Econômico.

De acordo com levantamento feito pela Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEACrim), na capital sergipana, 28 bairros registraram redução no número de homicídios em comparativo entre o 1º de janeiro e 19 de agosto do ano passado e de 2019. Só em Aracaju, segundo o levantamento, 95 vidas foram preservadas. E entre os bairros se destaca o Santa Maria, que registrou 70 dias sem homicídios dolosos. Um bairro tido por muitos anos como um dos mais violentos do estado.

“Essa é uma luta que estamos empreendendo para aumentar a sensação de segurança em nosso estado. E essa redução é fruto de um trabalho de planejamento, de um trabalho investigativo que se faz no dia a dia. Esse levantamento é feito para que a gente possa sentir o que está acontecendo, e graças ao empenho de todos da Secretaria de Segurança Pública as coisas estão melhorando. Parabenizo a todos que fazem a segurança. Estamos no caminho certo”, destacou o governador ao afirmar também que seguirá empenhado na captação de recursos junto ao Governo Federal para melhorar cada vez mais as condições de trabalho das polícias.

Em matéria publicada no jornal O Globo, no último domingo (25), Sergipe aparece como o terceiro estado com a maior redução na incidência de homicídios no país. Na publicação “O que está por trás da queda de homicídios no país em 2019”, o jornal confirma a queda de 30,1% na ocorrência desse tipo de crime em comparativo com o mesmo período do ano passado.

Convocados e Reformados

Para que os bons índices avancem, conforme anunciado no início deste mês pelo próprio governador, o Curso de Formação da Polícia Militar terá inicio no próximo dia 2 de setembro. Nesse primeiro momento, foram convocados 30 candidatos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), que serão submetidos a um período de dois anos de treinamentos teóricos e práticos. Já para o Curso de Formação de Soldados (CFSd), foram convocados 300 candidatos, que passarão por oito meses de formação intensiva.

Sobre o pagamento da Lei dos Subsídios dos policiais militares, na última sexta-feira (23), o Governo do Estado e o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) assinaram o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) para garantir o pagamento dos subsídios por meio da lei estadual. E durante o Papo Reto, Belivaldo se comprometeu que encaminhará o novo Projeto de Lei para aprovação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). “Devo assinar na quinta-feira (29) e na quinta mesmo eu encaminho para a Alese. Garanto que vai estar na Alese ainda esta semana”, afirmou.

Desenvolvimento de Sergipe

Sempre que questionado sobre as ações e projetos que o governo do Estado vem empreendendo para garantir o desenvolvimento de Sergipe, Belivaldo é enfático ao responder que está preparando Sergipe não apenas para os próximos quatro anos, mas trabalha um planejamento estratégico para até os próximos 30 anos do estado. E entre os projetos de maior alcance ligado ao desenvolvimento econômico do Estado está diretamente ligado à instalação da Termoelétrica que está em fase de finalização e tem previsão de inauguração no início de 2020.

O Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I é o maior investimento privado de Sergipe, com R$ 6,4 bilhões aplicados na construção da maior termoelétrica a gás natural da América Latina. O Complexo é formado pela Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, que processará gás natural em energia elétrica pela Linha de Transmissão, que levará energia até a rede de transmissão e pelas Instalações Offshore, que contemplam uma unidade de armazenamento e regaseificação do Gás Natural Liquefeito (GNL) e transporte até a usina.

A UTE Porto de Sergipe tem atraído atenção pelo seu caráter inovador, tanto em termos tecnológicos quanto pelo arranjo institucional que foi estruturado, com a participação de megaempresas como a Golar, Exxon Mobil e General Eletric. “Só com essa Termoelétrica aqui em Sergipe, tivemos momentos de quase 2 mil empregos sendo gerados, e é isso que estamos procurando. Vamos criar o Complexo Industrial Portuário de Sergipe, na região da Barra dos Coqueiros, para que a gente possa atrair mais investidores e com isso, gerar emprego e gerar renda”, disse Belivaldo.

Pacto Sergipano pela Educação

Sobre os projetos na área da Educação, o governador destacou um, o qual considera o mais importante já realizado no estado. “Na quinta (29) vamos lançar o Pacto Sergipano pela Educação. É preciso que tenhamos a união entre munícipios e estado, e o Pacto prevê um apoio do governo do estado aos munícipios. Isso para que possamos capacitar os trabalhadores da educação, os alunos comecem a estudar dentro da idade certa e possamos unificar o calendário escolar. Esse pacto passa por todos da sociedade e com isso a gente vai melhor a educação no aspecto geral”, ressaltou.

Fonte e foto ASN